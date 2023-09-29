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Путин приказал экс-главе Вагнера формировать новые "добробаты" для войны

Татьяна ЛозовенкоПятница, 29 сентября 2023, 09:49
Путин приказал экс-главе Вагнера формировать новые добробаты для войны
Андрей Трошев, фото Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил бывшему начальнику группы "Вагнер" Андрею Трошеву заняться формированием "добровольческих подразделений".

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление Путина во время встречи с Трошевым, Настощее время

Прямая речь: "На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции".

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... Вы сами больше года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и успешным образом".

Детали: Вопросы боевой подготовки курирует заместитель главы российского Минобороны Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров.

Предыстория: По некоторым данным, Трошев курировал работу службы безопасности Вагнера, а во время мятежа Пригожина отказался бунтовать и передал информацию в ФСБ.

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В июле российские оппозиционные СМИ сообщали, что он может возглавить вагнеровцев, которые подписали контракт с Минобороны РФ.

Справочно: По данным из открытых источников, Трошев был начальником штаба группы "Вагнер" в Сирии. Он участвовал в войне в Афганистане и Второй чеченской войне.

В санкциях Великобритании говорится, что Трошев был генеральным директором ЧВК "Вагнера", который поддерживал режим Башара Асада в Сирии.

Украина ввела санкции против Трошева в феврале 2023 года за активное участие в войне.

Темы: ПутинВагнервойнадобровольцы
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