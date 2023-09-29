Путин приказал экс-главе Вагнера формировать новые "добробаты" для войны

Президент РФ Владимир Путин поручил бывшему начальнику группы "Вагнер" Андрею Трошеву заняться формированием "добровольческих подразделений".

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление Путина во время встречи с Трошевым, Настощее время

Прямая речь: "На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции".

Реклама:

... Вы сами больше года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и успешным образом".

Детали: Вопросы боевой подготовки курирует заместитель главы российского Минобороны Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров.

Предыстория: По некоторым данным, Трошев курировал работу службы безопасности Вагнера, а во время мятежа Пригожина отказался бунтовать и передал информацию в ФСБ.

ВИДЕО ДНЯ

В июле российские оппозиционные СМИ сообщали, что он может возглавить вагнеровцев, которые подписали контракт с Минобороны РФ.

Справочно: По данным из открытых источников, Трошев был начальником штаба группы "Вагнер" в Сирии. Он участвовал в войне в Афганистане и Второй чеченской войне.

В санкциях Великобритании говорится, что Трошев был генеральным директором ЧВК "Вагнера", который поддерживал режим Башара Асада в Сирии.

Украина ввела санкции против Трошева в феврале 2023 года за активное участие в войне.