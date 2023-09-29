Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин приказал экс-главе Вагнера формировать новые "добробаты" для войны

Татьяна ЛозовенкоПятница, 29 сентября 2023, 09:49
Путин приказал экс-главе Вагнера формировать новые добробаты для войны
Андрей Трошев, фото Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил бывшему начальнику группы "Вагнер" Андрею Трошеву заняться формированием "добровольческих подразделений".

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление Путина во время встречи с Трошевым, Настощее время

Прямая речь: "На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции".

Реклама:

... Вы сами больше года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и успешным образом".

Детали: Вопросы боевой подготовки курирует заместитель главы российского Минобороны Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров.

Предыстория: По некоторым данным, Трошев курировал работу службы безопасности Вагнера, а во время мятежа Пригожина отказался бунтовать и передал информацию в ФСБ.

ВИДЕО ДНЯ

В июле российские оппозиционные СМИ сообщали, что он может возглавить вагнеровцев, которые подписали контракт с Минобороны РФ.

Справочно: По данным из открытых источников, Трошев был начальником штаба группы "Вагнер" в Сирии. Он участвовал в войне в Афганистане и Второй чеченской войне.

В санкциях Великобритании говорится, что Трошев был генеральным директором ЧВК "Вагнера", который поддерживал режим Башара Асада в Сирии.

Украина ввела санкции против Трошева в феврале 2023 года за активное участие в войне.

Темы: ПутинВагнервойнадобровольцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Путин
Путин создал "праздник" оккупации
Спикер Путина заявил, что "Россия и есть европейская ценность"
Лукашенко анонсировал поездку Путина в Киргизстан в октябре
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: