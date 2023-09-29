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Росіяни вдарили по Херсону: важкі поранення отримали комунальники

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 10:26
Росіяни вдарили по Херсону: важкі поранення отримали комунальники
фото прокуратури

Вранці 29 вересня окупанти завдали удару по Херсону, поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 29 вересня близько 8:30 години військові РФ вкотре обстріляли місто Херсон.

За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

 

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.

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Теми: Херсонвійна
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