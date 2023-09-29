Россияне ударили по Херсону: тяжелые ранения получили коммунальщики
Пятница, 29 сентября 2023, 10:26
Утром 29 сентября оккупанты нанесли удар по Херсону, ранения получили двое работников коммунального предприятия.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 29 сентября около 8:30 часов военные РФ в очередной раз обстреляли город Херсон.
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По предварительным данным, двое работников коммунального предприятия получили тяжелые ранения, они госпитализированы.
В результате вражеской атаки были повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.
Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией государства-агрессора.
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