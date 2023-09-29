РФ збільшує кількість техніки та військ в окупованій Запорізькій області – мер Мелітополя
П'ятниця, 29 вересня 2023, 11:03
Ворог стягує війська та техніку на окуповані території Запорізької області.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Мешканці повідомляють про збільшення кількості поки що живої сили противника та ворожої техніки на окупованій частині області".
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Деталі: Важку техніку женуть через Маріуполь та Бердянськ. За його словами, відбувається заселення окупантами всіх пустуючих будинків в селах Мелітопольского та Пологівського районів. Також фіксується збільшується кількість військових в Токмаку та Бердянську.
На його думку, окупанти планують завозити цивільних охоронців з Росії для охорони стратегічних об’єктів та офісів окупаційної "влади", а військових та бойовиків, задіяних в цьому зараз, відправлятимуть на фронт.