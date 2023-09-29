Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ збільшує кількість техніки та військ в окупованій Запорізькій області – мер Мелітополя

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 11:03
РФ збільшує кількість техніки та військ в окупованій Запорізькій області – мер Мелітополя
скрін з мапи deepstate

Ворог стягує війська та техніку на окуповані території Запорізької області.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Мешканці повідомляють про збільшення кількості поки що живої сили противника та ворожої техніки на окупованій частині області".

Реклама:

Деталі: Важку техніку женуть через Маріуполь та Бердянськ. За його словами, відбувається заселення окупантами всіх пустуючих будинків в селах Мелітопольского та Пологівського районів. Також фіксується збільшується кількість військових в Токмаку та Бердянську.

На його думку, окупанти планують завозити цивільних охоронців з Росії для охорони стратегічних об’єктів та офісів окупаційної "влади", а військових та бойовиків, задіяних в цьому зараз, відправлятимуть на фронт.

Теми: Запорізька областьвійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Запорізька область
ЗСУ закріплюються біля Вербового, росіяни – в обороні
ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки − Генштаб
Українські військові, йморівно, зробили прорив на лінії Роботине-Вербове - ISW
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: