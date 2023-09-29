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РФ увеличивает количество техники и войск в оккупированной Запорожской области – мэр Мелитополя

Татьяна ЛозовенкоПятница, 29 сентября 2023, 11:03
РФ увеличивает количество техники и войск в оккупированной Запорожской области – мэр Мелитополя
скрин с карты deepstate

Враг стягивает войска и технику на оккупированные территории Запорожской области.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Жители сообщают об увеличении количества пока живой силы противника и вражеской техники на оккупированной части области".

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Детали: Тяжелую технику гонят через Мариуполь и Бердянск. По его словам, происходит заселение оккупантами всех пустующих домов в селах Мелитопольского и Пологовского районов. Также фиксируется увеличивается количество военных в Токмаке и Бердянске.

По его мнению, оккупанты планируют завозить гражданских охранников из России для охраны стратегических объектов и офисов оккупационной "власти", а военных и боевиков, задействованных в этом сейчас, будут отправлять на фронт.

Темы: Запорожская областьвойнаармия
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