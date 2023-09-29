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Литовська компанія модернізувала літак президента України

Олена РощінаП'ятниця, 29 вересня 2023, 11:48
Литовська компанія модернізувала літак президента України
Літак Airbus A319 CJ, фото з сайту jcaero.com

Литовська компанія J&C Aero повідомила, що завершила модифікацію та оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ.

Джерело: J&C Aero

Дослівно: "Компанія J&C Aero нещодавно завершила великий проєкт з реконструкції, в рамках якого надала послуги з модифікації та оновлення салону літака для державної авіакомпанії "Україна". Компанія експлуатує державний літак Airbus A319 Corporate Jet, який використовується для авіаперевезень президента України".

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Деталі: Як зазначає компанія, в ході проєкту інженери J&C Aero розробили проектні зміни, необхідні для інтеграції нової системи розваг у польоті (IFE) та модернізації системи управління салоном літака (CMS). 

Перед початком монтажу J&C Aero також успішно пройшла сертифікацію EASA на модифікацію салону представницького класу відповідно до нового STC (#10082618). 

Команда компанії також виступила посередником у постачанні навігаційної системи KA-BAND Satcom та підтримала її подальше встановлення на літаку.

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Крім того, J&C Aero завершила повне оновлення інтер'єру літака, включаючи тканинне покриття, крісла та дивани для керівників, внутрішню обшивку, килими та ламінат, а також інші деталі салону. 

Оновлені елементи салону були виготовлені власними силами J&C Aero, а роботи з монтажу та технічного обслуговування були виконані компанією Magnetic MRO в аеропорту Таллінна (TLL) відповідно до розроблених J&C Aero інструкцій з технічного обслуговування.

У повідомленні не вказано, скільки тривали роботи з модернізації.

Водночас, генеральний директор J&C Aero Лаурінас Скукаускас назвав це одним із найскладніших проєктів.

Пряма мова Скукаускаса: "Без сумніву, це був один з найскладніших і найамбітніших наших проєктів. Будучи не тільки корпоративним літаком Airbus, але й літаком, який використовується для перевезення глави держави, цей Airbus A319 вимагав особливої уваги до деталей, гнучкості у вирішенні завдань і, звичайно ж, повної свободи дій. 

Для нас було привілеєм зробити свій внесок в оновлення літака. Ми вдячні державній авіакомпанії "Україна" за довіру і нашим партнерам з Magnetic MRO за підтримку в цьому проєкті. Ми також дуже вдячні нашій команді за наполегливу працю та багато безсонних ночей".

Теми: авіаЗеленськийЛитва
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