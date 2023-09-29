Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

Литовская компания J&C Aero сообщила, что завершила модификацию и обновление салона самолета президента Украины Airbus A319 CJ.

Источник: J&C Aero

Дословно: "Компания J&C Aero недавно завершила крупный проект по реконструкции, в рамках которого предоставила услуги по модификации и обновлению салона самолета для государственной авиакомпании "Украина". Компания эксплуатирует государственный самолет Airbus A319 Corporate Jet, который используется для авиаперевозок президента Украины".

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Детали: Как отмечает компания, в ходе проекта инженеры J&C Aero разработали проектные изменения, необходимые для интеграции новой системы развлечений в полете (IFE) и модернизации системы управления салоном самолета (CMS).

Перед началом монтажа J&C Aero также успешно прошла сертификацию EASA на модификацию салона представительского класса в соответствии с новым STC (#10082618).

Команда компании также выступила посредником в поставке навигационной системы KA-BAND Satcom и поддержала ее дальнейшую установку на самолете.

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Кроме того, J&C Aero завершила полное обновление интерьера самолета, включая тканевое покрытие, кресла и диваны для руководителей, внутреннюю обшивку, ковры и ламинат, а также другие детали салона.

Обновленные элементы салона были изготовлены собственными силами J&C Aero, а работы по монтажу и техническому обслуживанию были выполнены компанией Magnetic MRO в аэропорту Таллинна (TLL) в соответствии с разработанными J&C Aero инструкциями по техническому обслуживанию.

В сообщении не указано, сколько длились работы по модернизации.

В то же время, генеральный директор J&C Aero Лауринас Скукаускас назвал это одним из самых сложных проектов.

Прямая речь Скукаускаса: "Без сомнения, это был один из самых сложных и амбициозных наших проектов. Будучи не только корпоративным самолетом Airbus, но и самолетом, который используется для перевозки главы государства, этот Airbus A319 требовал особого внимания к деталям, гибкости в решении задач и, конечно же, полной свободы действий.

Для нас было привилегией внести свой вклад в обновление самолета. Мы благодарны государственной авиакомпании "Украина" за доверие и нашим партнерам из Magnetic MRO за поддержку в этом проекте. Мы также очень благодарны нашей команде за упорный труд и много бессонных ночей".