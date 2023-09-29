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Україні не потрібно членство в ЄС "другого сорту" – Шмигаль

"Європейська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 12:54
Україні не потрібно членство в ЄС другого сорту – Шмигаль
Фото: Кабмін

Попри плани Франції та Німеччини щодо багатошвидкісного ЄС Україна чітко дала зрозуміти, що не погодиться на членство "другого сорту".

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю в Politico прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля

Київ прагне стати "повноправним кандидатом на повноправне членство" в Європейському Союзі, заявив Шмигаль.

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Шмигаль виступив із заявою про повноправне членство в ЄС у той час, коли дебати про розширення загострюються, напередодні низки ключових зустрічей, які відбудуться в найближчі місяці. Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.

Шмигаль, однак, чітко дав зрозуміти, що Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції.

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це має вирішальне значення для всіх українців", – зазначив він.

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Відзначивши, що це, зрештою, політичне рішення країн-членів, він додав: "Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові бути частиною Європейського Союзу".

У той час як вісім країн отримали статус кандидатів на вступ до ЄС, включаючи групу країн на Західних Балканах, які роками чекали на наступний крок у процесі вступу, Шмигаль стверджує, що Україна має унікальні аргументи на користь членства в Євросоюзі.

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Європейського Союзу. Жодна інша країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення – понад 90 відсотків українців – які бажають, прагнуть і хочуть стати повноправним членом об’єднаної Європи", – сказав прем’єр.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

Єврокомісія, ймовірно, опублікує доповідь з оцінкою успіху України у реалізації кандидатських рекомендацій в останній день жовтня.

Читайте також 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ

Теми: ЄвропаЄС
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