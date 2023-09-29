Украине не нужно членство в ЕС "второго сорта" – Шмыгаль

Несмотря на планы Франции и Германии по многоскоростному ЕС Украина четко дала понять, что не согласится на членство "второго сорта".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью в Politico премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Киев стремится стать "полноправным кандидатом на полноправное членство" в Европейском Союзе, заявил Шмыгаль.

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Шмыгаль выступил с заявлением о полноправном членстве в ЕС в то время, когда дебаты о расширении обостряются, накануне ряда ключевых встреч, которые состоятся в ближайшие месяцы.

Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС, который базируется на четырех различных концентрических кругах членства. Это могло бы стать основой для постепенной интеграции.

Шмыгаль, однако, четко дал понять, что Украина не согласится на вариант медленной интеграции.

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"Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Это имеет решающее значение для всех украинцев", – отметил он.

Отметив, что расширение ЕС – это, в конце концов, политическое решение стран-членов, он добавил: "Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы быть частью Европейского Союза".

В то время как восемь стран получили статус кандидатов на вступление в ЕС, включая группу стран Западных Балкан, которые годами ждали следующего шага в процессе вступления, Шмыгаль утверждает, что Украина имеет уникальные аргументы в пользу членства в Евросоюзе.

"Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является уникальной страной в мире, которая заплатила такую огромную цену за свое желание стать членом Европейского Союза. Ни одна другая страна-кандидат на вступление в Европейский Союз никогда не имела такой огромной поддержки населения – более 90 процентов – которые желают, стремятся и хотят стать полноправным членом объединенной Европы", – сказал премьер.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

Еврокомиссия, вероятно, опубликует доклад с оценкой успеха Украины в реализации кандидатских рекомендаций в последний день октября.

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