Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Бердянську пролунав вибух, є перебої зі світлом – МВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 14:32
В окупованому Бердянську пролунав вибух, є перебої зі світлом – МВА
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вдень 29 вересня у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух.

Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина в Telegram

Пряма мова: "Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі.

Реклама:

... Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ".

Деталі: За її словами, вибух було чутно в кількох районах Бердянська.

Теми: Бердянськокупаціявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Бердянськ
Вибухи замість виборів: за "бавовною" в Бердянську стоїть СБУ – джерела
Псевдовибори у Бердянську почалися гучно: Федоров повідомляє про 2 потужні вибухи
У Бердянську пролунав потужний вибух
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: