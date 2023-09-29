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В окупованому Бердянську пролунав вибух, є перебої зі світлом – МВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 14:32
В окупованому Бердянську пролунав вибух, є перебої зі світлом – МВА
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вдень 29 вересня у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух.

Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина в Telegram

Пряма мова: "Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі.

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... Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ".

Деталі: За її словами, вибух було чутно в кількох районах Бердянська.

Теми: Бердянськокупаціявибух
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