В окупованому Бердянську пролунав вибух, є перебої зі світлом – МВА

Вдень 29 вересня у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух.

Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина в Telegram

Пряма мова: "Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі.

Реклама:

... Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ".

Деталі: За її словами, вибух було чутно в кількох районах Бердянська.