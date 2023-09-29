В окупованому Бердянську пролунав вибух, є перебої зі світлом – МВА
П'ятниця, 29 вересня 2023, 14:32
Вдень 29 вересня у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух.
Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина в Telegram
Пряма мова: "Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі.
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... Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ".
Деталі: За її словами, вибух було чутно в кількох районах Бердянська.