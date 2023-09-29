Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, есть перебои со светом – МВА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 29 сентября 2023, 14:32
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, есть перебои со светом – МВА
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Днем 29 сентября во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Источник: руководительница Бердянской МВА Виктория Галицына в Telegram

Прямая речь: "Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе и нестабильном электроснабжении после него. Советуем выключить все электроприборы из сети.

Реклама:

... Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ".

Детали: По ее словам, взрыв был слышен в нескольких районах Бердянска.

Темы: Бердянскоккупациявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Бердянск
Взрывы вместо выборов: за "бавовной" в Бердянске стоит СБУ - источники
Псевдовыборы в Бердянске начались громко: Федоров сообщает о 2 мощных взрывах
В Бердянске прогремел мощный взрыв
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: