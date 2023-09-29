В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, есть перебои со светом – МВА
Пятница, 29 сентября 2023, 14:32
Днем 29 сентября во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области прогремел мощный взрыв.
Источник: руководительница Бердянской МВА Виктория Галицына в Telegram
Прямая речь: "Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе и нестабильном электроснабжении после него. Советуем выключить все электроприборы из сети.
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... Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ".
Детали: По ее словам, взрыв был слышен в нескольких районах Бердянска.