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Понад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 15:12
Понад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану
Постраждалих доправляють до лікарні у Кветті, AFP

Внаслідок вибухів на релігійному зібранні в провінції Пакистану Белуджистан загинули щонайменше 52 людини і ще десятки дістали поранення.

Джерело: Радіо свобода із посиланням на представників поліції та лікарні

Деталі: За інформацією ЗМІ, ціллю стала процесія, присвячена святкуванню дня народження пророка Магомета, приблизно за 60 кілометрів від столиці провінції Кветти. 

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Близько 500 людей зібралися в районі Мастунг на святкування, під час якого мусульмани зазвичай проводять зібрання і роздають їжу бідним.

В результаті інциденту постраждали 55 людей. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи, влада оголосила надзвичайний стан у лікарнях.

Як повідомляє Радіо свобода, провінція Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном, регулярно стає мішенню для нападів ісламістських бойовиків, сектантських угруповань і націоналістичних сепаратистів.

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Теми: вибухАзіярелігія
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