Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 50 человек погибли в результате взрывов в мечетях Пакистана

Татьяна ЛозовенкоПятница, 29 сентября 2023, 15:12
Более 50 человек погибли в результате взрывов в мечетях Пакистана
Пострадавших доставляют в больницу в Кветте, AFP

В результате взрывов на религиозном собрании в провинции Пакистана Белуджистан погибли по меньшей мере 52 человека и еще десятки получили ранения.

Источник: Радио свобода со ссылкой на представителей полиции и больницы

Детали: По информации СМИ, целью стала процессия, посвященная празднованию дня рождения пророка Магомета, примерно в 60 километрах от столицы провинции Кветты. 

Реклама:

Около 500 человек собрались в районе Мастунг на празднование, во время которого мусульмане обычно проводят собрания и раздают еду бедным.

В результате инцидента пострадали 55 человек. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы, власти объявили чрезвычайное положение в больницах.

Как сообщает Радио свобода, провинция Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Ираном, регулярно становится мишенью для нападений исламистских боевиков, сектантских группировок и националистических сепаратистов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: взрывАзиярелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
взрыв
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, есть перебои со светом – МВА
В Армению перевезли большинство пострадавших в результате взрыва на бензохранилище в Карабахе
В Узбекистане на складе в аэропорту произошел мощный взрыв
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: