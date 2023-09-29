Более 50 человек погибли в результате взрывов в мечетях Пакистана

Пострадавших доставляют в больницу в Кветте, AFP

В результате взрывов на религиозном собрании в провинции Пакистана Белуджистан погибли по меньшей мере 52 человека и еще десятки получили ранения.

Источник: Радио свобода со ссылкой на представителей полиции и больницы

Детали: По информации СМИ, целью стала процессия, посвященная празднованию дня рождения пророка Магомета, примерно в 60 километрах от столицы провинции Кветты.

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Около 500 человек собрались в районе Мастунг на празднование, во время которого мусульмане обычно проводят собрания и раздают еду бедным.

В результате инцидента пострадали 55 человек. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы, власти объявили чрезвычайное положение в больницах.

Как сообщает Радио свобода, провинция Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Ираном, регулярно становится мишенью для нападений исламистских боевиков, сектантских группировок и националистических сепаратистов.