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Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 вересня 2023, 15:32
Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 
Член олімпійської збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич, скриншот

Генасамблея Міжнародного паралімпійського комітету дозволила російським спортсменам взяти участь у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Наразі вирішується, під яким прапором виступатимуть росіяни.

Джерело: Paralympic Games

Деталі: Рішення щодо росіян 29 вересня ухвалили делегати Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні. 

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Так, "проти" повного призупинення членства російського НПК" проголосували 74 члени МПК. Ще 65 висловилися "за", 13 – "утрималися".

До кінця засідань делегати ще мають визначити, під яким прапором будуть змагатися росіяни: державним або нейтральним.

Теми: ПаралімпіадаспортРосія
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