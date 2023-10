Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 

Генасамблея Міжнародного паралімпійського комітету дозволила російським спортсменам взяти участь у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Наразі вирішується, під яким прапором виступатимуть росіяни.

Джерело: Paralympic Games

Деталі: Рішення щодо росіян 29 вересня ухвалили делегати Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні.

Реклама:

Так, "проти" повного призупинення членства російського НПК" проголосували 74 члени МПК. Ще 65 висловилися "за", 13 – "утрималися".

До кінця засідань делегати ще мають визначити, під яким прапором будуть змагатися росіяни: державним або нейтральним.

At the IPC General Assembly in Bahrain, IPC members voted 74-65 (13 abstentions) against a motion to fully suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. After lunch members will discuss a motion to partially suspend the NPC.