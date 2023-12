Россиянам разрешили соревноваться на Паралимпиаде-2024

Генассамблея Международного паралимпийского комитета разрешила российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх-2024 в Париже. Сейчас решается, под каким флагом будут выступать россияне.

Детали: Решение относительно россиян 29 сентября приняли делегаты Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне.

Так, "против" полного приостановления членства российского НПК" проголосовали 74 члена МПК. Еще 65 высказались "за", 13 - "воздержались".

До конца заседаний делегаты еще должны определить, под каким флагом будут соревноваться россияне: государственным или нейтральным.

At the IPC General Assembly in Bahrain, IPC members voted 74-65 (13 abstentions) against a motion to fully suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. After lunch members will discuss a motion to partially suspend the NPC.