Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами

Норвегія з 3 жовтня 2023 року закриє кордон для автомобілів із російськими номерами за винятком низки випадків.

Джерело: Міністерство закордонних справ Норвегії, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: У норвезькому МЗС заявили, що у відповідь на війну, яку Росія веде проти України всупереч міжнародному праву, Норвегія запроваджує подальше посилення обмежувальних заходів проти Росії.

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Зміни набудуть чинності опівночі у ніч на вівторок, 3 жовтня.

Пряма мова голови МЗС Норвегії Аннікен Вітфельдт: "Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни".

Деталі: Зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії.

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Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидячими місцями. Тому, як і раніше, можна перетинати кордон, наприклад, мікроавтобусами та автобусами через прикордонну станцію Сторског, як це відбувається зараз.

Норвегія також запроваджує певні винятки. Виняток зроблено для транспортних засобів, що належать громадянам Норвегії або громадянам ЄЕЗ, які постійно проживають в Росії, або членам їхніх сімей.

Виняток також зробили для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейний похорон.

Також є винятки для дипломатичних транспортних засобів і транспортних засобів, що належать міжнародним організаціям або державним кур'єрським службам.

Дослівно МЗС Норвегії: "Навіть якщо транспортний засіб підпадає під один із винятків, це не означає, що особам, які перебувають у ньому, автоматично дозволено в'їзд до Норвегії".

Цьому передувало: Усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ.

Після цього аналогічну заборону ухвалили у Фінляндії та Польщі.

Фінляндія також запровадила цілодобові перевірки на кордоні з Норвегією, щоб запобігти в'їзду російських автомобілів на свою територію.