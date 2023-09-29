Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами

Норвегия с 3 октября 2023 года закроет границу для автомобилей с российскими номерами за исключением ряда случаев.

Источник: Министерство иностранных дел Норвегии, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: В норвежском МИД заявили, что в ответ на войну, которую Россия ведет против Украины вопреки международному праву, Норвегия вводит дальнейшее усиление ограничительных мер против России.

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Изменения вступят в силу в полночь в ночь на вторник, 3 октября.

Прямая речь главы МИД Норвегии Анникен Витфельдт: "Норвегия вместе с союзниками и единомышленниками реагирует на жестокую захватническую войну, которую Россия ведет против Украины. Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы предотвратили как можно большие доходы, которые нужны российскому государству для финансирования войны".

Детали: Зарегистрированные в России легковые автомобили с девятью или менее местами больше нельзя ввозить в Норвегию.

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Однако это положение не распространяется на транспортные средства с десятью и более сидячими местами. Поэтому, как и раньше, можно пересекать границу, например, микроавтобусами и автобусами через пограничную станцию Сторског, как это происходит сейчас.

Норвегия также вводит определенные исключения.

Исключение сделано для транспортных средств, принадлежащих гражданам Норвегии или гражданам ЕЭЗ, постоянно проживающим в России, или членам их семей.

Исключение также сделали для транспортных средств, которые необходимы по гуманитарным причинам, таких как острая болезнь, смерть или семейные похороны. Также есть исключения для дипломатических транспортных средств и транспортных средств, принадлежащих международным организациям или государственным курьерским службам.

Дословно МИД Норвегии: "Даже если транспортное средство подпадает под одно из исключений, это не означает, что лицам, находящимся в нем, автоматически разрешен въезд в Норвегию".

Этому предшествовало: Все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ.

После этого аналогичный запрет приняли в Финляндии и Польше.

Финляндия также ввела круглосуточные проверки на границе с Норвегией, чтобы предотвратить въезд российских автомобилей на свою территорию.