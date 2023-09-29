Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол у Польщі: Зернова суперечка не вплине на відносини Києва та Варшави

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 23:04
Посол у Польщі: Зернова суперечка не вплине на відносини Києва та Варшави
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Посол України в Польщі Василь Зварич стверджує, що суперечка між обома країнами стосовно обмежень на українську сільгосппродукцію не вплине на двосторонні відносини, й сторони готові її вирішити.

Джерело: Зварич сказав в інтерв’ю "Українському Радіо", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку дипломата, "немає нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, оскільки польське і українське суспільства стоять на сторожі цих відносин".

Реклама:

"Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, – це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. А переважна більшість питань справді розвивається дуже позитивно", – сказав він.

Зварич додав, що для вирішення зернової суперечки потрібна насамперед добра воля для конструктивного діалогу, й з боку України та Польщі вона є. Він згадав останню розмову міністрів сільського господарства двох країн.

"Сподіваюсь, що ми зможемо дійти до порозуміння і тематика українського зерна не буде нас розділяти. А ми будемо разом тільки співпрацювати для того, щоб виробити спільний механізм, як нам діяти сьогодні і в майбутньому", – підсумував посол.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після скасування рішення ЄС про зернове ембарго щодо України Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Київ подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

Україна запропонувала для вирішення суперечки запровадити механізм ліцензування сільськогосподарських товарів. Польща заявила, що ще аналізує пропозиції України, але в цілому позитивно оцінює їх.

Читайте також: Невдячність чи принциповість: які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею

Теми: зерноПольщаУкравтодор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
зерно
Кулеба вважає, що Україна і Польща "неминуче" вийдуть з кризи у відносинах
Торгпред розповів, за яких умов Київ готовий відкликати "зернові позови" до СОТ
План України щодо ліцензування агротоварів у Польщі назвали "хорошою пропозицією"
Останні новини
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: