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Посол в Польше: Зерновой спор не повлияет на отношения Киева и Варшавы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 23:04
Посол в Польше: Зерновой спор не повлияет на отношения Киева и Варшавы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Посол Украины в Польше Василий Зварич утверждает, что спор между обеими странами относительно ограничений на украинскую сельхозпродукцию не повлияет на двусторонние отношения, и стороны готовы его решить.

Источник: Зварыч сказал в интервью "Украинскому Радио", сообщает "Европейская правда".

Детали: По мнению дипломата, "нет ничего такого, чтобы нарушило или подорвало прочный фундамент нашей дружбы и братства с Польшей, поскольку польское и украинское общества стоят на страже этих отношений".

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"Эти дискуссии, которые сейчас продолжаются в экономической плоскости, – это только маленькая частичка того, что происходит в отношениях между Украиной и Польшей. А подавляющее большинство вопросов действительно развивается очень позитивно", – сказал он.

Зварич добавил, что для решения зернового спора нужна прежде всего добрая воля для конструктивного диалога, и со стороны Украины и Польши она есть. Он вспомнил последний разговор министров сельского хозяйства двух стран.

"Надеюсь, что мы сможем прийти к пониманию и тематика украинского зерна не будет нас разделять. А мы будем вместе только сотрудничать для того, чтобы выработать общий механизм, как нам действовать сегодня и в будущем", – подытожил посол.

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Напомним, после отмены решения ЕС о зерновом эмбарго в отношении Украины Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Киев подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

Украина предложила для разрешения спора ввести механизм лицензирования сельскохозяйственных товаров. Польша заявила, что еще анализирует предложения Украины, но в целом положительно оценивает их.

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Темы: зерноПольшаУкравтодор
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