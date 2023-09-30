Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що на війні загинув фотограф Володимир Миронюк.

Джерело: Бутусов у Facebook

Пряма мова: "Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу...

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На шляхах війни тисячі людей знали його за позивним "Джон". Йому тепер навіки 59 років.

І описати його особистість дуже непросто. Українець, громадянин США, в Америці він працював багато років водієм-далекобійником. В Україну він приїхав надовго, коли почався Майдан".

Деталі: У дописі Бутусов зазначив, що "останній репортаж Володимир Миронюк зробив на позиції української піхоти, яку ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл".

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Пряма мова: "В архіві Володимира Миронюка унікальні кадри українських героїв, чудові портрети. Унікальні кадри репортажу, під час зйомки якого він загинув.

Друзі "Джона" просять допомогти знайти такий заклад у Києві, який допоможе організувати фотовиставку Володимира Миронюка з його фронтовими фото. Якщо у когось є така зацікавленість – відгукніться, я зконтактую. Це кадри нашої історії, які допомагають зберегти пам'ять про подвиг українців навіки".