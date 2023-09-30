Журналист Юрий Бутусов сообщил, что на войне погиб фотограф Владимир Миронюк.

Источник: Бутусов в Facebook

Прямая речь: "Герой-фотограф Владимир Миронюк погиб на передовых позициях под Курдюмовкой с фотоаппаратом в руках, с кадрами последнего, рискованного репортажа ...

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На путях войны тысячи людей знали его по позывному "Джон". Ему теперь навеки 59 лет.

И описать его личность очень непросто. Украинец, гражданин США, в Америке он работал много лет водителем-дальнобойщиком. В Украину он приехал надолго, когда начался Майдан".

Детали: В заметке Бутусов отметил, что "последний репортаж Владимир Миронюк сделал на позиции украинской пехоты, которую враг атаковал и много часов вел ураганный обстрел".

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Прямая речь: "В архиве Владимира Миронюка уникальные кадры украинских героев, замечательные портреты. Уникальные кадры репортажа, во время съемки которого он погиб.

Друзья "Джона" просят помочь найти такое заведение в Киеве, которое поможет организовать фотовыставку Владимира Миронюка с его фронтовыми фото. Если у кого-то есть такая заинтересованность - откликнитесь, я свяжусь. Это кадры нашей истории, которые помогают сохранить память о подвиге украинцев навеки".