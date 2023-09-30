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На Вінниччині пролунали вибухи, є прильоти

Ольга Глущенко Субота, 30 вересня 2023, 01:48
На Вінниччині пролунали вибухи, є прильоти
Вибух. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У Вінницькій області вночі 30 вересня пролунали вибухи, у Калинівській міськраді та ОВА повідомили про прильоти.

Джерело: Суспільне Вінниця, Facebook-сторінка Калинівської міської ради, начальник ОВА Сергій Борзов

Дослівно Калинівська міськрада: "На жаль, є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях. Міський голова перебуває на місці подій.

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Деталі: Після першої години ночі 30 вересня Суспільне Вінниця кілька разів повідомило про "звуки вибухів" в області.

Пряма мова Борзова: "На Вінниччині, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури".

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Деталі: Згодом міськрада повідомила, що в Калинівській громаді проводяться заходи з ліквідації наслідків попадання ворожих ракет. За попередніми даними, потерпілих немає.

Теми: Вінницька областьвибухповітряна тривогавійна
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