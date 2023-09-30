Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 сентября 2023, 01:48
В Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Винницкой области ночью 30 сентября прогремели взрывы, в Калиновском горсовете и ОВА сообщили о прилетах.

Источник: Суспільне Вінниця, Facebook-страница Калиновского городского совета, начальник ОВА Сергей Борзов

Дословно Калиновский горсовет: "К сожалению, есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий.

Реклама:

Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото".

Детали: После часа ночи 30 сентября Суспільне Винница несколько раз сообщило о "звуках взрывов" в области.

Прямая речь Борзова: "В Винницкой области, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Впоследствии горсовет сообщил, что в Калиновской громаде проводятся мероприятия по ликвидации последствий попадания вражеских ракет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Темы: Винницкая областьвзрыввоздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
На войне погиб фотограф Владимир Миронюк
"Мы – один народ": Путин поздравил с "праздником" оккупации
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
Защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов и 4 вражеских танка
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: