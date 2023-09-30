В Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты

В Винницкой области ночью 30 сентября прогремели взрывы, в Калиновском горсовете и ОВА сообщили о прилетах.

Источник: Суспільне Вінниця, Facebook-страница Калиновского городского совета, начальник ОВА Сергей Борзов

Дословно Калиновский горсовет: "К сожалению, есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий.

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Детали: После часа ночи 30 сентября Суспільне Винница несколько раз сообщило о "звуках взрывов" в области.

Прямая речь Борзова: "В Винницкой области, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры".

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Детали: Впоследствии горсовет сообщил, что в Калиновской громаде проводятся мероприятия по ликвидации последствий попадания вражеских ракет. По предварительным данным, пострадавших нет.