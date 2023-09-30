Україною знову ширилася повітряна тривога

Вдруге за ніч 30 вересня Україною почала ширитися повітряна тривога, повітряники попереджали про ракетну небезпеку.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".

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Деталі: Вдруге повітряну тривогу в областях почали оголошувати близько 2:45.

Станом на 3:55 тривога охопила Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Полтавську, Чернігівську, Сумську області.

Оновлено: О 4:18 Повітряні сили оголосили відбій загрози балістики для усіх областей.

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Що передувало: Увечері 29 і вночі 30 вересня Україною ширилася повітряна тривога через загрозу ворожих дронів і балістики.