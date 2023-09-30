По Украине снова распространялась воздушная тревога

Второй раз за ночь 30 сентября по Украине начала распространяться воздушная тревога, воздушники предупреждали о ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".

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Детали: Второй раз воздушную тревогу в областях начали объявлять около 2:45.

По состоянию на 3:55 тревога охватила Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую области.

Обновлено: В 4:18 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики для всех областей.

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Что предшествовало: Вечером 29 и ночью 30 сентября по Украине распространялась воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов и баллистики.