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США стежать, щоб Росія не могла продавати нафту вище цінової стелі – Білий дім

Ольга Глущенко Субота, 30 вересня 2023, 05:02
США стежать, щоб Росія не могла продавати нафту вище цінової стелі – Білий дім
ілюстративне фото: getty images

У Штатах заявили, що уважно стежать за нафтовим експортом Росії та разом із союзниками контролюють, аби встановлені цінові обмеження не порушувалися.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжимо спостерігати та обговорювати це з нашими європейськими союзниками й партнерами – з метою контролю за ефективністю обмеження цін на (російську – ред.) нафту".

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Деталі: У цьому зв’язку Кірбі підкреслив, що ніхто не має купувати російську нафту з порушенням "цінової стелі".

Він нагадав, що загальна ідея полягала не в тому, щоб виключити російську нафту зі світового ринку, а щоб збалансувати глобальні пропозиції й попит та мінімізувати прибутки кремлівського режиму.

Тому, вказав представник Білого дому, Сполучені Штати вважають, що введення лімітів суттєво вплинуло на обмеження можливостей Кремля, тож продовжать здійснювати контроль за ситуацією.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Країни міжнародної коаліції, які ввели граничну ціну на російську нафту, погодилися встановити дві граничні ціни на нафтопродукти з РФ.

Теми: СШАРосіясанкціїнафта
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