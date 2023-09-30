США стежать, щоб Росія не могла продавати нафту вище цінової стелі – Білий дім
У Штатах заявили, що уважно стежать за нафтовим експортом Росії та разом із союзниками контролюють, аби встановлені цінові обмеження не порушувалися.
Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми продовжимо спостерігати та обговорювати це з нашими європейськими союзниками й партнерами – з метою контролю за ефективністю обмеження цін на (російську – ред.) нафту".
Деталі: У цьому зв’язку Кірбі підкреслив, що ніхто не має купувати російську нафту з порушенням "цінової стелі".
Він нагадав, що загальна ідея полягала не в тому, щоб виключити російську нафту зі світового ринку, а щоб збалансувати глобальні пропозиції й попит та мінімізувати прибутки кремлівського режиму.
Тому, вказав представник Білого дому, Сполучені Штати вважають, що введення лімітів суттєво вплинуло на обмеження можливостей Кремля, тож продовжать здійснювати контроль за ситуацією.
Нагадаємо: Країни міжнародної коаліції, які ввели граничну ціну на російську нафту, погодилися встановити дві граничні ціни на нафтопродукти з РФ.