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США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 сентября 2023, 05:02
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
иллюстративное фото: getty images

В Штатах заявили, что внимательно следят за нефтяным экспортом России и вместе с союзниками контролируют, чтобы установленные ценовые ограничения не нарушались.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами - с целью контроля за эффективностью ограничения цен на (российскую - ред.) нефть".

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Детали: В этой связи Кирби подчеркнул, что никто не должен покупать российскую нефть с нарушением "ценового потолка".

Он напомнил, что общая идея заключалась не в том, чтобы исключить российскую нефть с мирового рынка, а чтобы сбалансировать глобальные предложения и спрос и минимизировать доходы кремлевского режима.

Поэтому, указал представитель Белого дома, Соединенные Штаты считают, что введение лимитов существенно повлияло на ограничение возможностей Кремля, поэтому продолжат осуществлять контроль за ситуацией.

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Напомним: Страны международной коалиции, которые ввели предельную цену на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из РФ.

Темы: СШАРосcиясанкциинефть
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