Болгарія на два місяці заборонила імпорт українського соняшника
Субота, 30 вересня 2023, 06:50
Болгарія заборонила до кінця листопада ввіз соняшника з України.
Джерело: Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії
Деталі: У повідомлення міністерства зазначається, що відбулася онлайн-зустріч ніністр аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з йго болгарським колегою Кирилом Ватєвим.
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Ватєв повідомив про підписаний Меморандум між урядом Болгарії та Ініціативним комітетом фермерів, який передбачає заборону на імпорт соняшника з України до кінця листопада.
За його словами, після цього періоду діятиме режим ліцензування експорту соняшника, пшениці, кукурудзи та ріпаку, відповідно до узгодженого плану між Україною та Європейською Комісією.