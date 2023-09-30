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Болгарія на два місяці заборонила імпорт українського соняшника

Ольга Глущенко Субота, 30 вересня 2023, 06:50
Болгарія на два місяці заборонила імпорт українського соняшника
соняшники, фото ЄП

Болгарія заборонила до кінця листопада ввіз соняшника з України.

Джерело: Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії

Деталі: У повідомлення міністерства зазначається, що відбулася онлайн-зустріч ніністр аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з йго болгарським колегою Кирилом Ватєвим.

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Ватєв повідомив про підписаний Меморандум між урядом Болгарії та Ініціативним комітетом фермерів, який передбачає заборону на імпорт соняшника з України до кінця листопада.

За його словами, після цього періоду діятиме режим ліцензування експорту соняшника, пшениці, кукурудзи та ріпаку, відповідно до узгодженого плану між Україною та Європейською Комісією.

Теми: Болгаріясільське господарствоУкраїна
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