Болгария на два месяца запретила импорт украинского подсолнечника
Суббота, 30 сентября 2023, 06:50
Болгария запретила до конца ноября ввоз подсолнечника из Украины.
Источник: Министерство сельского хозяйства и земледелия Болгарии
Детали: В сообщении министерства отмечается, что состоялась онлайн-встреча министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с его болгарским коллегой Кириллом Ватевым.
Реклама:
Ватев сообщил о подписанном Меморандуме между правительством Болгарии и Инициативным комитетом фермеров, который предусматривает запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.
По его словам, после этого периода будет действовать режим лицензирования экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, в соответствии с согласованным планом между Украиной и Европейской Комиссией.