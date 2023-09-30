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Болгария на два месяца запретила импорт украинского подсолнечника

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 сентября 2023, 06:50
Болгария на два месяца запретила импорт украинского подсолнечника
подсолнечники, фото ЕП

Болгария запретила до конца ноября ввоз подсолнечника из Украины.

Источник: Министерство сельского хозяйства и земледелия Болгарии

Детали: В сообщении министерства отмечается, что состоялась онлайн-встреча министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с его болгарским коллегой Кириллом Ватевым.

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Ватев сообщил о подписанном Меморандуме между правительством Болгарии и Инициативным комитетом фермеров, который предусматривает запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.

По его словам, после этого периода будет действовать режим лицензирования экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, в соответствии с согласованным планом между Украиной и Европейской Комиссией.

Темы: Болгариясельское хозяйствоУкраина
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