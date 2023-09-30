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Через нічні обстріли затримується 9 поїздів

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 08:06
Через нічні обстріли затримується 9 поїздів
ілюстративне фото Укрзалізниці

Внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ в Україні затримується 9 поїздів.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: В Укрзалізниці навели номери поїздів і час їхньої затримки:

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  • 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
  • 77/78 Одеса — Ковель +2:44
  • 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
  • 109/110 Херсон — Львів +1:26
  • 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
  • 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
  • 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
  • 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
  • 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

Дослівно: "Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем".

Що передувало: В ніч на суботу на Вінничині внаслідок ракетної атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Теми: Укрзалізницязалізницявійна
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