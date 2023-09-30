Через нічні обстріли затримується 9 поїздів
Субота, 30 вересня 2023, 08:06
Внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ в Україні затримується 9 поїздів.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: В Укрзалізниці навели номери поїздів і час їхньої затримки:
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- 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
- 77/78 Одеса — Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон — Львів +1:26
- 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41
Дослівно: "Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем".
Що передувало: В ніч на суботу на Вінничині внаслідок ракетної атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.