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Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 08:06
Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов
иллюстративное фото Укрзализныци

Вследствие ночных обстрелов со стороны российских войск в Украине задерживается 9 поездов.

Источник: Укрзализныця

Детали: В Укрзализныце привели номера поездов и время их задержки:

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  • 351/352 Киев-Пас. - Кишинев +3:00
  • 77/78 Одесса - Ковель +2:44
  • 53/54 Перемышль - Киев-Пас. +1:57
  • 109/110 Херсон - Львов +1:26
  • 257/258 Чернигов - Ивано-Франковск +1:10
  • 259/260 Сумы - Ивано-Франковск +1:10
  • 59/60 Чоп - Киев-Пас. +0:45
  • 357/358 Ворохта - Киев-Пас. +0:45
  • 105/106 Одесса - Киев-Пас. +0:41

Дословно: "Сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем".

Что предшествовало: В ночь на субботу в Винницкой области в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.

Темы: Укрзализныцяжелезная дорогавойна
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