Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов
Суббота, 30 сентября 2023, 08:06
Вследствие ночных обстрелов со стороны российских войск в Украине задерживается 9 поездов.
Источник: Укрзализныця
Детали: В Укрзализныце привели номера поездов и время их задержки:
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- 351/352 Киев-Пас. - Кишинев +3:00
- 77/78 Одесса - Ковель +2:44
- 53/54 Перемышль - Киев-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон - Львов +1:26
- 257/258 Чернигов - Ивано-Франковск +1:10
- 259/260 Сумы - Ивано-Франковск +1:10
- 59/60 Чоп - Киев-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта - Киев-Пас. +0:45
- 105/106 Одесса - Киев-Пас. +0:41
Дословно: "Сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем".
Что предшествовало: В ночь на субботу в Винницкой области в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.