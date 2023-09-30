Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 08:06
Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов
иллюстративное фото Укрзализныци

Вследствие ночных обстрелов со стороны российских войск в Украине задерживается 9 поездов.

Источник: Укрзализныця

Детали: В Укрзализныце привели номера поездов и время их задержки:

Реклама:
  • 351/352 Киев-Пас. - Кишинев +3:00
  • 77/78 Одесса - Ковель +2:44
  • 53/54 Перемышль - Киев-Пас. +1:57
  • 109/110 Херсон - Львов +1:26
  • 257/258 Чернигов - Ивано-Франковск +1:10
  • 259/260 Сумы - Ивано-Франковск +1:10
  • 59/60 Чоп - Киев-Пас. +0:45
  • 357/358 Ворохта - Киев-Пас. +0:45
  • 105/106 Одесса - Киев-Пас. +0:41

Дословно: "Сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем".

Что предшествовало: В ночь на субботу в Винницкой области в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.

Темы: Укрзализныцяжелезная дорогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Укрзализныця
УЗ ограничила движение поездов из-за обстрелов Николаевщины
Укрзализныця продолжит ремонты на Прикарпатье: как изменятся маршруты поездов
УЗ ограничила перевозки в Измаил всех грузов
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: