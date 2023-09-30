Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов

Вследствие ночных обстрелов со стороны российских войск в Украине задерживается 9 поездов.

Источник: Укрзализныця

Детали: В Укрзализныце привели номера поездов и время их задержки:

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351/352 Киев-Пас. - Кишинев +3:00

77/78 Одесса - Ковель +2:44

53/54 Перемышль - Киев-Пас. +1:57

109/110 Херсон - Львов +1:26

257/258 Чернигов - Ивано-Франковск +1:10

259/260 Сумы - Ивано-Франковск +1:10

59/60 Чоп - Киев-Пас. +0:45

357/358 Ворохта - Киев-Пас. +0:45

105/106 Одесса - Киев-Пас. +0:41

Дословно: "Сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем".

Что предшествовало: В ночь на субботу в Винницкой области в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.