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Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 09:09
Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на Україну
місто Галац у Румунії, Google maps

Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на дунайські порти України в ніч на суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня було оголошено повітряну тривогу для мешканців жудців Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

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Дослівно: "Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац".

Більше деталей: Мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті. 

Служби, які проводять пошуки у цьому районі, поки нічого не знайшли. 

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Що передувало: Після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на румунську територію 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм. 

Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови

Теми: РумуніяРосіявійна
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