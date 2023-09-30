Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 09:09
Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на Україну
місто Галац у Румунії, Google maps

Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на дунайські порти України в ніч на суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня було оголошено повітряну тривогу для мешканців жудців Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

Реклама:

Дослівно: "Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац".

Більше деталей: Мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті. 

Служби, які проводять пошуки у цьому районі, поки нічого не знайшли. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на румунську територію 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм. 

Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови

Теми: РумуніяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору

Ізраїльська авіакомпанія El Al вперше за 41 рік виконає політ в суботу

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії через окуповані регіони України

аудіо, оновленоУ Києві викрили чиновницю, яка під час війни готувала виступи Азарова для росТБ

Блекаути взимку можливі, але вони будуть короткочасні - міністр енергетики

Усі новини...
Румунія
У Румунії обговорюють кроки у відповідь для Австрії, яка проти її прийняття у Шенгенську зону
У Києві в жовтні відбудеться спільне засідання урядів Румунії та України
Обстріл пункту пропуску з Румунією: оборонці вивезли автобус із дітьми перед ударом
Останні новини
03:33
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору
03:00
У двох областях оголошено тривогу через ракетну небезпеку
02:32
США можуть одночасно забезпечувати зброєю Ізраїль та Україну – глава Пентагону
01:52
Пропалестинський мітинг у Парижі розігнали сльозогінним газом та водометами
01:19
Глава Пентагону відвідає Ізраїль 
00:49
Байден оприлюднить план фінансування для України та Ізраїлю наступного тижня – Reuters
00:08
На окупованих територіях Росія замінює українських священиків на російських
23:46
Економічні новини 12 жовтня: США вводять санкції за порушення стелі цін на нафту з РФ, флагмани ВПК попередили про можливість повної зупинки роботи
23:42
У КМВА підтримали ініціативу перейменувати Повітрофлотський проспект у Києві на Повітряних сил
23:24
ЄІБ виділяє 30 мільйонів євро на муніципальну інфраструктуру і міський транспорт в Україні
Усі новини...
Реклама: