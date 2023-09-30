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Румыния подозревает нарушение своего воздушного пространства во время атаки РФ на Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 09:09
Румыния подозревает нарушение своего воздушного пространства во время атаки РФ на Украину
город Галац в Румынии, Google maps

Румыния проверяет возможное нарушение своего воздушного пространства во время атаки РФ на дунайские порты Украины в ночь на субботу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: В Министерстве обороны Румынии рассказали, что во время очередной российской атаки на украинские порты на Дунае поздно вечером 29 сентября была объявлена воздушная тревога для жителей жудцев Тульча и Галац, расположенных рядом с украинскими городами Измаил и Рени.

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Дословно: "Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали на пути к городу Галац".

Больше деталей: Жители района говорят, что видели, будто что-то падало с неба, а потом слышали истребители на низкой высоте.

Службы, которые проводят поиски в этом районе, пока ничего не нашли.

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Что предшествовало: После нескольких случаев падения обломков дронов РФ на румынскую территорию 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.

Недавно обломки ракеты нашли в озере на юго-востоке Молдовы.

Темы: РумынияРосcиявойна
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