Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 13:07
До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху
біженці з Карабаху у Вірменії, фото: AFP via Getty Images

Із Нагірного Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, до Вірменії виїхали вже близько 100 тисяч – це понад 80% населення регіону. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"

Деталі: 30 вересня речниця прем’єра Вірменії Назелі Багдасарян заявила, що на ранок суботи кордон Вірменії перетнули вже 100 тисяч 417 мешканців Карабаху.

Реклама:

За даними перепису 2015 року, у Нагірному Карабаху проживало близько 145 тисяч людей, майже всі – етнічні вірмени. Втім, з останніми новинами про масовий виїзд населення з Карабаху стало відомо, що фактична кількість населення на 2023 рік була меншою, і понад 90 тисяч – це вже понад 80% тих, хто проживав у регіоні.  

За останні два дні автобуси здійснили близько 90 рейсів між Степанакертом (азербайджанська назва – Ханкенді) та прикордонними містами Вірменії, що дозволило перевезити майже 3000 мешканців регіону. Багато біженців їдуть власним та імпровізованим транспортом. 

У Вірменію привезли у тому числі понад 220 пацієнтів, постраждалих від потужного вибуху на бензосховищі та 114 постраждалих внаслідок бойових дій 19-20 вересня. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року.
  • ЄС у п'ятницю закликав терміново забезпечити безперервну безперешкодну гуманітарну підтримку тим, хто залишив Нагірний Карабах і хто все ще перебуває там.
  • В МЗС Німеччини констатували, що у регіоні скоро не залишиться людей.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Біля Авдіївки дуже гаряче: тривають бої, росіяни лізуть, як таргани, їх дуже багато − начальник МВА

ВідеоАрмія оборони Ізраїлю показала, як відбила в ХАМАСу військовий пост

Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору

Пропалестинський мітинг у Парижі розігнали сльозогінним газом та водометами

Ізраїльська авіакомпанія El Al вперше за 41 рік виконає політ в суботу

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

Усі новини...
Нагірний Карабах
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
З Карабаху виїхало більше половини населення
Невизнана "республіка" Нагірний Карабах припиняє своє існування
Останні новини
08:25
Запеклі бої: ЗСУ знищили понад тисячу загарбників і півтори сотні одиниць техніки РФ
08:07
Біля Авдіївки дуже гаряче: тривають бої, росіяни лізуть, як таргани, їх дуже багато − начальник МВА
07:49
Кандидат на посаду спікера Палати представників США несподівано зняв свою кандидатуру
07:22
Сили оборони відбили пів сотні атак ворога на 6 напрямках − Генштаб
06:49
В Амстердамі з міркувань безпеки сьогодні не буде занять у трьох єврейських школах
06:05
ХАМАС збирав пожертви через соцмережі у криптовалюті – CNN
05:11
ВідеоАрмія оборони Ізраїлю показала, як відбила в ХАМАСу військовий пост
04:30
Російські війська захопили 4,5 квадратних кілометра території навколо Авдіївки – ISW
03:33
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору
03:00
ОновленоУ кількох областях було оголошено тривогу через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: