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До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 13:07
До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху
біженці з Карабаху у Вірменії, фото: AFP via Getty Images

Із Нагірного Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, до Вірменії виїхали вже близько 100 тисяч – це понад 80% населення регіону. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"

Деталі: 30 вересня речниця прем’єра Вірменії Назелі Багдасарян заявила, що на ранок суботи кордон Вірменії перетнули вже 100 тисяч 417 мешканців Карабаху.

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За даними перепису 2015 року, у Нагірному Карабаху проживало близько 145 тисяч людей, майже всі – етнічні вірмени. Втім, з останніми новинами про масовий виїзд населення з Карабаху стало відомо, що фактична кількість населення на 2023 рік була меншою, і понад 90 тисяч – це вже понад 80% тих, хто проживав у регіоні.  

За останні два дні автобуси здійснили близько 90 рейсів між Степанакертом (азербайджанська назва – Ханкенді) та прикордонними містами Вірменії, що дозволило перевезити майже 3000 мешканців регіону. Багато біженців їдуть власним та імпровізованим транспортом. 

У Вірменію привезли у тому числі понад 220 пацієнтів, постраждалих від потужного вибуху на бензосховищі та 114 постраждалих внаслідок бойових дій 19-20 вересня. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року.
  • ЄС у п'ятницю закликав терміново забезпечити безперервну безперешкодну гуманітарну підтримку тим, хто залишив Нагірний Карабах і хто все ще перебуває там.
  • В МЗС Німеччини констатували, що у регіоні скоро не залишиться людей.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан
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