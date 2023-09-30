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В Армению выехало уже более 80% населения Карабаха

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 13:07
В Армению выехало уже более 80% населения Карабаха
беженцы из Карабаха в Армении, фото: AFP via Getty Images

Из Нагорного Карабаха, перешедшего под контроль Азербайджана, в Армению выехали уже около 100 тысяч - это более 80% населения региона.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"

Детали: 30 сентября пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян заявила, что на утро субботы границу Армении пересекли уже 100 тысяч 417 жителей Карабаха.

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По данным переписи 2015 года, в Нагорном Карабахе проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. С последними новостями о массовом выезде населения из Карабаха стало известно, что фактическое количество населения на 2023 год было меньше и более 90 тысяч – это уже более 80% тех, кто проживал в регионе.

За последние два дня автобусы совершили около 90 рейсов между Степанакертом (азербайджанское название – Ханкенди) и приграничными городами Армении, что позволило перевезти почти 3000 жителей региона. Многие беженцы едут собственным и импровизированным транспортом.

В Армению привезли в том числе более 220 пациентов, пострадавших от мощного взрыва на бензохранилище и 114 пострадавших в результате боевых действий 19-20 сентября.

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Предыстория:

  • 28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, по которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года.
  • ЕС в пятницу призвал срочно обеспечить непрерывную беспрепятственную беспрепятственную гуманитарную поддержку тем, кто покинул Нагорный Карабах и кто все еще находится там.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.

Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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