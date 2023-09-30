Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: Героїзмом ракети не зіб'єш, Україні потрібні спроможності

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 13:45
Генсек НАТО: Героїзмом ракети не зіб'єш, Україні потрібні спроможності
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає подбати, щоб Україна могла якнайшвидше отримувати необхідну їй сучасну зброю в достатніх обсягах. 

Джерело: Столтенберг у дистанційному виступі на Форумі оборонних індустрій, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг відзначив героїзм українських військових в опорі російській агресії, що надихає увесь світ.

Реклама:

"Але самою лиш хоробрістю не зупиниш дрони, одним лиш героїзмом неможливо перехопити ракети. Україні потрібні спроможності – високої якості, у великій кількості і швидко", – наголосив генсек, додавши, що "оборона неможлива без оборонпрому".

Він зазначив, що за півтора роки повномасштабної війни Росії проти України у багатьох союзників суттєво поменшало запасів на складах, оскільки цю зброю віддали Україні. Він нагадав, що НАТО працює за своїм планом для оборонної промисловості, що передбачає спільне визначення потреб і підвищення взаємосумісності армій союзників.

Столтенберг додав також, що Агентство НАТО з підтримки і закупівель здійснює нагляд над кількома великими проєктами, у тому числі рамковими контрактами на 2.4 млрд євро на боєприпаси першочергового значення, у тому числі 1 млрд євро на закриття потреб у 155-мм артилерії, керованих протитанкових ракетах, боєприпасах для основних бойових танків. 

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО відзначив, що Україна здійснила "блискавичні" інновації у своєму оборонпромі за час великої війни, "від дронів до сфери розмінування".

"Чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим кращою буде її позиція за будь-яким столом переговорів. Це може звучати парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру", – наголосив Столтенберг.

Що передувало: 29 вересня у Києві відбувся Форум оборонної промисловості за участі понад 250 компаній з трьох десятків країн, що суттєво більше, аніж очікували за кілька днів до події. Від НАТО на заході була фізично присутня асистент генсека НАТО з оборонних інвестицій Венді Гілмор. 

Президент України Володимир Зеленський на форумі оголосив про заснування Альянсу оборонних індустрій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба за результатами зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому

Теми: НАТОзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Біля Авдіївки дуже гаряче: тривають бої, росіяни лізуть, як таргани, їх дуже багато − начальник МВА

ВідеоАрмія оборони Ізраїлю показала, як відбила в ХАМАСу військовий пост

Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору

Пропалестинський мітинг у Парижі розігнали сльозогінним газом та водометами

Ізраїльська авіакомпанія El Al вперше за 41 рік виконає політ в суботу

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

Усі новини...
НАТО
Туреччина у жовтні може схвалити вступ Швеції до НАТО – Reuters
"Працюємо над тим, щоб був прогрес у питанні про членство в НАТО" – Зеленський
НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на €2,4 млрд, у тому числі для України
Останні новини
09:46
Зростання економіки України у 2023 році прискориться майже до 5% – Марченко
09:38
Британська розвідка вважає, що Росія накопичує ракети перед ударами по Україні
09:35
Справа про хабар Князєву: адвокату-посереднику присудили умовний термін і донат ЗСУ
09:26
На Арестовича завели справу через сексистські висловлювання про жінок
08:50
Президент Хорватії: Ізраїль втратив мої співчуття через убивства цивільних
08:35
"Командир розстрілював ворогів прямо з люка". Історія танкіста, який отримав Героя України посмертно
08:33
ЄІБ виділяє Україні 30 млн євро на муніципальну інфраструктуру та міський транспорт
08:25
Запеклі бої: ЗСУ знищили понад тисячу загарбників і півтори сотні одиниць техніки РФ
08:07
Біля Авдіївки дуже гаряче: тривають бої, росіяни лізуть, як таргани, їх дуже багато − начальник МВА
07:49
Кандидат на посаду спікера Палати представників США несподівано зняв свою кандидатуру
Усі новини...
Реклама: