Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: Героїзмом ракети не зіб'єш, Україні потрібні спроможності

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 13:45
Генсек НАТО: Героїзмом ракети не зіб'єш, Україні потрібні спроможності
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає подбати, щоб Україна могла якнайшвидше отримувати необхідну їй сучасну зброю в достатніх обсягах. 

Джерело: Столтенберг у дистанційному виступі на Форумі оборонних індустрій, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг відзначив героїзм українських військових в опорі російській агресії, що надихає увесь світ.

Реклама:

"Але самою лиш хоробрістю не зупиниш дрони, одним лиш героїзмом неможливо перехопити ракети. Україні потрібні спроможності – високої якості, у великій кількості і швидко", – наголосив генсек, додавши, що "оборона неможлива без оборонпрому".

Він зазначив, що за півтора роки повномасштабної війни Росії проти України у багатьох союзників суттєво поменшало запасів на складах, оскільки цю зброю віддали Україні. Він нагадав, що НАТО працює за своїм планом для оборонної промисловості, що передбачає спільне визначення потреб і підвищення взаємосумісності армій союзників.

Столтенберг додав також, що Агентство НАТО з підтримки і закупівель здійснює нагляд над кількома великими проєктами, у тому числі рамковими контрактами на 2.4 млрд євро на боєприпаси першочергового значення, у тому числі 1 млрд євро на закриття потреб у 155-мм артилерії, керованих протитанкових ракетах, боєприпасах для основних бойових танків. 

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО відзначив, що Україна здійснила "блискавичні" інновації у своєму оборонпромі за час великої війни, "від дронів до сфери розмінування".

"Чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим кращою буде її позиція за будь-яким столом переговорів. Це може звучати парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру", – наголосив Столтенберг.

Що передувало: 29 вересня у Києві відбувся Форум оборонної промисловості за участі понад 250 компаній з трьох десятків країн, що суттєво більше, аніж очікували за кілька днів до події. Від НАТО на заході була фізично присутня асистент генсека НАТО з оборонних інвестицій Венді Гілмор. 

Президент України Володимир Зеленський на форумі оголосив про заснування Альянсу оборонних індустрій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба за результатами зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому

Теми: НАТОзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
НАТО
Туреччина у жовтні може схвалити вступ Швеції до НАТО – Reuters
"Працюємо над тим, щоб був прогрес у питанні про членство в НАТО" – Зеленський
НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на €2,4 млрд, у тому числі для України
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: