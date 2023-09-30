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Генсек НАТО: Героизмом ракеты не собьешь, Украине нужны возможности

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 13:45
Генсек НАТО: Героизмом ракеты не собьешь, Украине нужны возможности
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает позаботиться, чтобы Украина могла как можно быстрее получать необходимое ей современное оружие в достаточных объемах.

Источник: Столтенберг в дистанционном выступлении на Форуме оборонных индустрий, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг отметил героизм украинских военных в сопротивлении российской агрессии, что вдохновляет весь мир.

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"Но одной лишь храбростью не остановишь дроны, одним лишь героизмом невозможно перехватить ракеты. Украине нужны возможности – высокого качества, в большом количестве и быстро", – подчеркнул генсек, добавив, что "оборона невозможна без оборонпрома".

Он отметил, что за полтора года полномасштабной войны России против Украины у многих союзников стало существенно меньше запасов на складах, поскольку это оружие отдали Украине. Он напомнил, что НАТО работает по своему плану для оборонной промышленности, предусматривающему совместное определение потребностей и повышение совместимости армий союзников.

Столтенберг добавил также, что Агентство НАТО по поддержке и закупкам осуществляет надзор над несколькими крупными проектами, в том числе рамочными контрактами на 2.4 млрд евро на боеприпасы первоочередного значения, в том числе 1 млрд евро на закрытие потребностей в 155-мм артиллерии, управляемых противотанковых ракетах, боеприпасах для основных боевых танков.

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Генсек НАТО отметил, что Украина осуществила "молниеносные" инновации в своем оборонпроме за время большой войны, "от дронов до сферы разминирования".

"Чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем лучше будет ее позиция за любым столом переговоров. Это может звучать парадоксально, но оружие для Украины – это путь к миру", – подчеркнул Столтенберг.

Что предшествовало: 29 сентября в Киеве состоялся Форум оборонной промышленности с участием более 250 компаний из трех десятков стран, что существенно больше, чем ожидали за несколько дней до события. От НАТО на мероприятии физически присутствовала ассистент генсека НАТО по оборонным инвестициям Венди Гилмор.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме объявил об учреждении Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба по результатам встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома.

Темы: НАТОоружие
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