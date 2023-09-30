Мер румунського міста проти сповіщень про повітряну тривогу: Наче у стані війни

Мер румунського міста Галац Іонут Пучану вважає надмірними заходами сповіщення повітряної тривоги, які почали отримувати мешканці під час атак РФ на українські порти на Дунаї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Пучану заявив, що чекає висновків румунських служб з приводу того, чи остання тривога мала підстави, та заявляє, що вважає надмірними сповіщення, які почали регулярно отримувати місцеві мешканці.

Реклама:

Він сказав, що особисто не розуміє, навіщо розсилати сповіщення тривоги, які серед ночі лякають людей, що це сприймається, "немов країна у стані війни", та куди тоді підвищувати масштаби попереджень, якщо рівень загрози став би серйознішим.

"З усією повагою до армії, але задля ментального здоров’я громадян, зокрема у цьому районі, на мою думку час трохи зменшувати масштаби шоу, яке ми зараз спостерігаємо. А якщо там щось серйозніше, то нехай скажуть нам, щоби ми готувалися", – сказав мер.

Він також заявив, що якщо у повітряний простір країни справді залітають ракети чи ударні безпілотники, то армія має подбати, щоб цього не ставалося.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу після чергової російської атаки "Шахедами" на українські порти над Дунаєм Румунія заявила про можливе порушення свого повітряного простору в районі міста Галац. Фахівці поки не знайшли ніяких уламків.

Після кількох випадків падіння російських дронів РФ на румунську територію Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.

Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови.