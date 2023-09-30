Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер румунського міста проти сповіщень про повітряну тривогу: Наче у стані війни

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 15:20
Мер румунського міста проти сповіщень про повітряну тривогу: Наче у стані війни
місто Галац у Румунії біля кордону з Україною, Google maps

Мер румунського міста Галац Іонут Пучану вважає надмірними заходами сповіщення повітряної тривоги, які почали отримувати мешканці під час атак РФ на українські порти на Дунаї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Пучану заявив, що чекає висновків румунських служб з приводу того, чи остання тривога мала підстави, та заявляє, що вважає надмірними сповіщення, які почали регулярно отримувати місцеві мешканці.

Реклама:

Він сказав, що особисто не розуміє, навіщо розсилати сповіщення тривоги, які серед ночі лякають людей, що це сприймається, "немов країна у стані війни", та куди тоді підвищувати масштаби попереджень, якщо рівень загрози став би серйознішим.  

"З усією повагою до армії, але задля ментального здоров’я громадян, зокрема у цьому районі, на мою думку час трохи зменшувати масштаби шоу, яке ми зараз спостерігаємо. А якщо там щось серйозніше, то нехай скажуть нам, щоби ми готувалися", – сказав мер. 

Він також заявив, що якщо у повітряний простір країни справді залітають ракети чи ударні безпілотники, то армія має подбати, щоб цього не ставалося. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу після чергової російської атаки "Шахедами" на українські порти над Дунаєм Румунія заявила про можливе порушення свого повітряного простору в районі міста Галац. Фахівці поки не знайшли ніяких уламків.

Після кількох випадків падіння російських дронів РФ на румунську територію Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм. 

Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови

Теми: Румуніяповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Румунія
Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на Україну
У Румунії обговорюють кроки у відповідь для Австрії, яка проти її прийняття у Шенгенську зону
У Києві в жовтні відбудеться спільне засідання урядів Румунії та України
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: