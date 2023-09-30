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Мэр румынского города против извещений о воздушной тревоге: Как будто в состоянии войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 15:20
Мэр румынского города против извещений о воздушной тревоге: Как будто в состоянии войны
город Галац в Румынии возле границы с Украиной, Google maps

Мэр румынского города Галац Ионут Пучану считает чрезмерными мерами оповещения воздушной тревоги, которые начали получать жители во время атак РФ на украинские порты на Дунае.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Пучану заявил, что считает чрезмерными оповещения, которые начали регулярно получать местные жители, и ждет выводов румынских служб по поводу того, имела ли основания последняя тревога вечером в пятницу.

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Он сказал, что лично не понимает, зачем рассылать извещения тревоги, которые среди ночи пугают людей, что это воспринимается, "словно страна в состоянии войны", и куда тогда повышать масштабы предупреждений, если уровень угрозы стал бы серьезнее.

"Со всем уважением к армии, но для ментального здоровья граждан, в частности в этом районе, по моему мнению, пора немного уменьшать масштабы шоу, которое мы сейчас наблюдаем. А если там что-то серьезнее, то пусть скажут нам, чтобы мы готовились", – сказал мэр.

Он также заявил, что если в воздушное пространство страны действительно залетают ракеты или ударные беспилотники, то армия должна позаботиться, чтобы этого не происходило.

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Что предшествовало: В субботу после очередной российской атаки "Шахедами" на украинские порты над Дунаем Румыния заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства в районе города Галац. Специалисты пока не нашли никаких обломков.

После нескольких случаев падения обломков дронов РФ на румынскую территорию 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители начали получать оповещения воздушной тревоги во время атак РФ на украинские порты над Дунаем.

Недавно обломки ракеты нашли в озере на юго-востоке Молдовы.

Темы: Румыниявоздушная тревога
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