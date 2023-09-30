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Буданов розповів про нараду в Росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 17:00
Буданов розповів про нараду в Росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу
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У Росії за два тижні до війни сумнівалися, чи чекають в Україні окупантів, а потім вирішили, що так, розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: Буданов у проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина"

Пряма мова Буданова: "За два тижні до початку оцих усіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків.

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І було порушено питання: "А куди витрачалися кошти стільки років?".

На наступній нараді сказали: "Знаєте, там усе готово, треба заходити".

Деталі: Буданов уточнив, що усі кошти, які Росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.

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Очільник ГУР також додав, що росіяни щиро вірили, що "Харків – російське місто, і там просто чекають визволителів".

Нагадаємо: 30 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав "договори" про прийняття до складу РФ захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – "громадяни РФ".

Теми: Харківська областьвійнаРосіяБуданов
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