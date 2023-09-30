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Буданов рассказал о совещании в России перед войной, где сомневались насчет нападения

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 17:00
Буданов рассказал о совещании в России перед войной, где сомневались насчет нападения
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В России за две недели до войны сомневались, ждут ли в Украине оккупантов, а потом решили, что да, рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Источник: Буданов в проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина"

Прямая речь Буданова: "За две недели до начала этих всех событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских военных.

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И был поднят вопрос: "А куда тратились средства столько лет?".

На следующем совещании сказали: "Знаете, там все готово, надо заходить".

Детали: Буданов уточнил, что все средства, которые Россия выделяла на захват Украины, разворовывались.

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Глава ГУР также добавил, что россияне искренне верили, что "Харьков - русский город, и там просто ждут освободителей".

Напомним: 30 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что отныне жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей - "граждане РФ".

Темы: Харьковская областьвойнаРосcияБуданов
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