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Партизаны фиксируют переброску Россией ПВО в Симферополь

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 23:27
Партизаны фиксируют переброску Россией ПВО в Симферополь
зрк оса, фото: минобороны рф

Партизанское движение "Атеш" заявило, что фиксирует переброску россиянами ПВО в оккупированной Симферополь.

Источник: "Атеш"

Дословно: "Наш агент зафиксировал переброску ЗРК "Оса" и личного состава российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого века.

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Оккупанты вынуждены расконсервировать устаревшие средства ПВО, ведь имеющимися они не в состоянии закрыть даже свои военные объекты в Крыму.

Более современные средства, в свою очередь, планомерно уничтожаются украинскими силами. Мы также прикладываем к этому все усилия".

Напомним: Ранее "Атеш" заявлял, что россиянин-партизан взорвал два грузовика с оккупантами в Геническе.

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Темы: партизаныКрымоккупация
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