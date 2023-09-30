Партизаны фиксируют переброску Россией ПВО в Симферополь
Суббота, 30 сентября 2023, 23:27
Партизанское движение "Атеш" заявило, что фиксирует переброску россиянами ПВО в оккупированной Симферополь.
Источник: "Атеш"
Дословно: "Наш агент зафиксировал переброску ЗРК "Оса" и личного состава российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого века.
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Оккупанты вынуждены расконсервировать устаревшие средства ПВО, ведь имеющимися они не в состоянии закрыть даже свои военные объекты в Крыму.
Более современные средства, в свою очередь, планомерно уничтожаются украинскими силами. Мы также прикладываем к этому все усилия".
Напомним: Ранее "Атеш" заявлял, что россиянин-партизан взорвал два грузовика с оккупантами в Геническе.
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