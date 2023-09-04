Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52

"Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 15:40
РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52
Ілюстративне фото, Baza

У п’ятницю, 1 вересня, російський бойовий вертоліт Ка-52 упав в Азовському морі, двоє пілотів, за попередніми даними, врятувалися.

Джерело: російський Telegram-канал Baza 

Дослівно: "За інформацією джерел Baza в рятувальних службах, гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії".

Реклама:

Деталі: За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – у районі був сильний туман.

На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • За ранок 17 серпня українські захисники збили два ворожих вертольоти Ка-52 у Запорізькій області.
  • 14 серпня Повітряні сили Збройних сил України зранку збили на Бахмутському напрямку вертоліт російських загарбників Ка-52.
  • Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, взяв на себе відповідальність за атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.

Теми: авіаРосіяАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: По всій Україні оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
Жінка загорнулася у прапор України біля Кремля
Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу
Пекаря з Макіївки, який воював проти ЗСУ, затримали біля Урожайного
"Ми маємо фотодокази" – Кулеба про падіння "Шахедів" у Румунії
Останні новини
05:40
оновленоРакетна небезпека: По всій Україні оголошена повітряна тривога
05:01
відеоВ Орловській області РФ дрон атакував та пошкодив нафтобазу - РосЗМІ
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: