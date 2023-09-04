РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52
Понеділок, 4 вересня 2023, 15:40
У п’ятницю, 1 вересня, російський бойовий вертоліт Ка-52 упав в Азовському морі, двоє пілотів, за попередніми даними, врятувалися.
Джерело: російський Telegram-канал Baza
Дослівно: "За інформацією джерел Baza в рятувальних службах, гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії".
Реклама:
Деталі: За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – у районі був сильний туман.
На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- За ранок 17 серпня українські захисники збили два ворожих вертольоти Ка-52 у Запорізькій області.
- 14 серпня Повітряні сили Збройних сил України зранку збили на Бахмутському напрямку вертоліт російських загарбників Ка-52.
- Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, взяв на себе відповідальність за атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.