РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52

У п’ятницю, 1 вересня, російський бойовий вертоліт Ка-52 упав в Азовському морі, двоє пілотів, за попередніми даними, врятувалися.

Джерело: російський Telegram-канал Baza

Дослівно: "За інформацією джерел Baza в рятувальних службах, гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії".

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Деталі: За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – у районі був сильний туман.

На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.

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