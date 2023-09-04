Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52

"Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 15:40
РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52
Ілюстративне фото, Baza

У п’ятницю, 1 вересня, російський бойовий вертоліт Ка-52 упав в Азовському морі, двоє пілотів, за попередніми даними, врятувалися.

Джерело: російський Telegram-канал Baza 

Дослівно: "За інформацією джерел Baza в рятувальних службах, гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії".

Реклама:

Деталі: За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – у районі був сильний туман.

На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • За ранок 17 серпня українські захисники збили два ворожих вертольоти Ка-52 у Запорізькій області.
  • 14 серпня Повітряні сили Збройних сил України зранку збили на Бахмутському напрямку вертоліт російських загарбників Ка-52.
  • Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, взяв на себе відповідальність за атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.

Теми: авіаРосіяАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Жінка загорнулася у прапор України біля Кремля
Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу
Пекаря з Макіївки, який воював проти ЗСУ, затримали біля Урожайного
"Ми маємо фотодокази" – Кулеба про падіння "Шахедів" у Румунії
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: