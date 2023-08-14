Українські захисники знищили ворожий вертоліт

Повітряні сили Збройних сил України зранку 14 серпня збили на Бахмутському напрямку вертоліт російських загарбників.

Джерело: ПС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Близько 05:00 години 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється)".

Деталі: Пізніше ПС уточнили, що знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Повітряники також підтвердили інформацію Сил оборони півдня про збиття 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 8 крилатих ракет "Калібр", які вночі намагалися атакувати Одесу.

Зазначається, що БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а "Калібри" – з акваторії Чорного моря (фрегат в районі Ялти).