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Українські захисники знищили ворожий вертоліт

"Українська правда", Ірина БалачукПонеділок, 14 серпня 2023, 07:56
Українські захисники знищили ворожий вертоліт
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Повітряні сили Збройних сил України зранку 14 серпня збили на Бахмутському напрямку вертоліт російських загарбників.

Джерело: ПС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Близько 05:00 години 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється)".

Деталі: Пізніше ПС уточнили, що знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

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Повітряники також підтвердили інформацію Сил оборони півдня про збиття 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 8 крилатих ракет "Калібр", які вночі намагалися атакувати Одесу.

Зазначається, що БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а "Калібри" – з акваторії Чорного моря (фрегат в районі Ялти).

Теми: Повітряні сили ЗСУавіаРосія
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