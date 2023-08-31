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РДК заявив, що спільно з СБУ атакував літаки в Курській області РФ

Ірина БалачукЧетвер, 31 серпня 2023, 12:17
РДК заявив, що спільно з СБУ атакував літаки в Курській області РФ
Фото з Telegram російського губернатора Романа Старовойта

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, взяв на себе відповідальність за атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.

Джерело: РДК у Telegram

Деталі: Повідомляється, що "чергова максимально успішна атака" була проведена спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

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Дослівно РДК: "Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, в ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: аеродрому з путінськими стерв'ятниками. Знищені всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам. Уражені й елементи ППО, яка прикривала літаки катів".

Деталі: У РДК наголосили, що будівля в Курській області, куди, за заявою російської влади, нібито врізався дрон, насправді постраждала від ракети російської ППО.

Скільки всього літаків були пошкоджені внаслідок атаки на аеродром, не уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Поки що ані СБУ, ані російська влада заяву РДК не коментували.

Передісторія:

  • 27 серпня росіяни заявили, що вночі в російському Курську безпілотник врізався в багатоквартирний будинок, нібито ніхто не постраждав.
  • За даними видання "Агентство", приблизно за 300 метрів від місця інциденту розташовані одразу два військові об'єкти: окрема бригада радіоелектронної боротьби і центральна авіаційно-технічна база військової частини №1383.
  • Пізніше джерела "Української правди" в СБУ заявили, що військова контррозвідка СБУ в ніч на 27 серпня атакувала шістнадцятьма безпілотниками Курський аеродром: відпрацювала по 4 літаках Су-30 і 1 МІГ-29. Також серед уражених цілей − радари комплексу С-300 і два "Панцири".
  • За даними СБУ, майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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