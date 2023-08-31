РДК заявив, що спільно з СБУ атакував літаки в Курській області РФ

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, взяв на себе відповідальність за атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.

Джерело: РДК у Telegram

Деталі: Повідомляється, що "чергова максимально успішна атака" була проведена спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

Реклама:

Дослівно РДК: "Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, в ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: аеродрому з путінськими стерв'ятниками. Знищені всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам. Уражені й елементи ППО, яка прикривала літаки катів".

Деталі: У РДК наголосили, що будівля в Курській області, куди, за заявою російської влади, нібито врізався дрон, насправді постраждала від ракети російської ППО.

Скільки всього літаків були пошкоджені внаслідок атаки на аеродром, не уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Поки що ані СБУ, ані російська влада заяву РДК не коментували.

Передісторія: