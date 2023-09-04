Під Москвою за 10 км від резиденції Путіна встановили ППО – ЗМІ
Учора, 3 вересня, у російських новинах показали будівництво майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1", журналісти виявили, що воно розташоване менш ніж за 10 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: російська служба Радіо Свобода
Деталі: В неділю, 3 вересня російський пропагандистський телеканал показав будівництво нового майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1" у Москві.
Журналісти Радіо Свобода визначили координати майданчика – поруч із селищем Заріччя.
Дослівно: "Наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми…
Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові".
Передісторія:
- 21 січня Кремль розмістив на будинках у Москві протиповітряну оборону.
-
23 січня росіяни почали встановлювати системи протиповітряної оборони у Новгородській області. ППО, яка захищатиме президента країни-агресора Володимира Путіна та його близьких, помітили біля його резиденції у селі Ящерово Валдайського району.
-
13 березня ЗМІ повідомляли, що московська влада почала вирубувати ліси, щоб розмістити системи ППО в російській столиці.