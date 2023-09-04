Під Москвою за 10 км від резиденції Путіна встановили ППО – ЗМІ

Учора, 3 вересня, у російських новинах показали будівництво майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1", журналісти виявили, що воно розташоване менш ніж за 10 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: російська служба Радіо Свобода

Деталі: В неділю, 3 вересня російський пропагандистський телеканал показав будівництво нового майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1" у Москві.

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Журналісти Радіо Свобода визначили координати майданчика – поруч із селищем Заріччя.

Скриншот - google maps

Дослівно: "Наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми…

Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові".

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