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Під Москвою за 10 км від резиденції Путіна встановили ППО – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 20:07
Під Москвою за 10 км від резиденції Путіна встановили ППО – ЗМІ
Панцир С-1 біля резиденції Путіна. Фото: Радіо Свобода

Учора, 3 вересня, у російських новинах показали будівництво майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1", журналісти виявили, що воно розташоване менш ніж за 10 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: російська служба Радіо Свобода

Деталі: В неділю, 3 вересня російський пропагандистський телеканал показав будівництво нового майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1" у Москві.

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Журналісти Радіо Свобода визначили координати майданчика – поруч із селищем Заріччя.

 
Скриншот - google maps

Дослівно: "Наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми…

Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 21 січня Кремль розмістив на будинках у Москві протиповітряну оборону

  • 23 січня росіяни почали встановлювати системи протиповітряної оборони у Новгородській області. ППО, яка захищатиме президента країни-агресора Володимира Путіна та його близьких, помітили біля його резиденції у селі Ящерово Валдайського району.

  • 13 березня ЗМІ повідомляли, що московська влада почала вирубувати ліси, щоб розмістити системи ППО в російській столиці.

Теми: ПутінППОРосія
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