Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суровікіна звільнили з-під варти після смерті Пригожина – NYT

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 вересня 2023, 10:36
Суровікіна звільнили з-під варти після смерті Пригожина – NYT
фото з telegram-каналу Кровавая бариня

Затриманого російського генерала Сергія Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Джерело: The New York Times з посиланням на американських посадовців та співрозмовника, близького до Міноборони РФ

Деталі: За словами двох американських посадовців та особи, близької до Міністерства оборони Росії, Суровікіна відпустили. Одне джерело уточнює, що це сталось через кілька днів після загибелі Пригожина в авіатрощі. Водночас незрозуміло, чи залишились якісь обмеження на його пересування.

Реклама:

Один співрозмовник видання зазначає, що генерал зберіг своє звання і технічно все ще залишається офіцером, але кар'єрних перспектив у нього немає. 

Джерела видання повідомляють, що він був заздалегідь проінформований про повстання групи "Вагнер".

Видання також згадало фото із Суровікіним, яке оприлюднили у понеділок російські журналісти. На ньому генерал в сонцезахисних окулярах, капелюсі і застебнутій на всі ґудзики сорочці гуляє на вулиці поруч зі своєю дружиною на тлі стіни, обвитої плющем. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото з telegram-каналу Кровавая бариня

Передісторія:  

  • 12 липня росЗМІ повідомляли, що Суровікіна затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.
  • Раніше російська ФСБ заявила про закриття справи щодо заколоту Пригожина у Росії.
  • Однак Суровікін, якого західні ЗМІ неодноразово пов'язували з Пригожиним, не з'являвся на публіці з моменту звернення до "вагнерівців" у ніч проти 24 червня, в якому закликав їх скласти зброю.
  • Bloomberg також писав, що генерала протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджувало, що Суровікіна утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.

Теми: СуровікінПригожинВагнерРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Суровікін
РосЗМІ: Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряних сил
У Росії через заколот затримали 13 офіцерів, зокрема Суровікіна – WSJ
Суровікін затриманий ФСБ та ізольований – росЗМІ
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: