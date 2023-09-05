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Суровікіна звільнили з-під варти після смерті Пригожина – NYT

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 вересня 2023, 10:36
Суровікіна звільнили з-під варти після смерті Пригожина – NYT
фото з telegram-каналу Кровавая бариня

Затриманого російського генерала Сергія Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Джерело: The New York Times з посиланням на американських посадовців та співрозмовника, близького до Міноборони РФ

Деталі: За словами двох американських посадовців та особи, близької до Міністерства оборони Росії, Суровікіна відпустили. Одне джерело уточнює, що це сталось через кілька днів після загибелі Пригожина в авіатрощі. Водночас незрозуміло, чи залишились якісь обмеження на його пересування.

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Один співрозмовник видання зазначає, що генерал зберіг своє звання і технічно все ще залишається офіцером, але кар'єрних перспектив у нього немає. 

Джерела видання повідомляють, що він був заздалегідь проінформований про повстання групи "Вагнер".

Видання також згадало фото із Суровікіним, яке оприлюднили у понеділок російські журналісти. На ньому генерал в сонцезахисних окулярах, капелюсі і застебнутій на всі ґудзики сорочці гуляє на вулиці поруч зі своєю дружиною на тлі стіни, обвитої плющем. 

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фото з telegram-каналу Кровавая бариня

Передісторія:  

  • 12 липня росЗМІ повідомляли, що Суровікіна затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.
  • Раніше російська ФСБ заявила про закриття справи щодо заколоту Пригожина у Росії.
  • Однак Суровікін, якого західні ЗМІ неодноразово пов'язували з Пригожиним, не з'являвся на публіці з моменту звернення до "вагнерівців" у ніч проти 24 червня, в якому закликав їх скласти зброю.
  • Bloomberg також писав, що генерала протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджувало, що Суровікіна утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.

Теми: СуровікінПригожинВагнерРосія
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