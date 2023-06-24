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ФСБ і Суровікін звернулися до "вагнерівців": просять "зупинитися"

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 00:58
ФСБ і Суровікін звернулися до вагнерівців: просять зупинитися
СЕРГІЙ СУРОВІКІН, РИА НОВОСТИ

Федеральна служба безпеки РФ закликала бойовиків ПВК "Вагнер" не виконувати накази Євгена Пригожина і затримати його, а генерал Сергій Суровікін записав відеозвернення, у якому закликав найманців "зупинитися".

Джерело: російське видання "Інтерфакс", "Медуза", російські Telegram-канали

Дослівно ФСБ: "Закликаємо бійців ПВК не робити непоправної помилки, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів для його затримання".

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Деталі: До бойовиків "Вагнера" також звернувся генерал Суровікін: "Я закликаю зупинитися". Суровікіна раніше призначили посередником між Міноборони РФ та "вагнерівцями". Це сталося після того як Пригожин почав скаржитися на нестачу боєприпасів та критикувати міністра Шойгу. Примітно, що своє відеозвернення він записував зі зброєю в руках.

Пряма мова Суровікіна: "Я щойно за наказом керівництва Міністерства оборони прибув із переднього краю, з передової, де наші війська б'ються з противником на смерть із переважаючими силами противника, зазнають втрат, але стоять на своїх позиціях.

Я звертаюся до керівництва, командирів і бійців ПВК "Вагнера". Ми разом із вами воювали, несли втрати, разом перемагали. Ми однієї крові, ми воїни.

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Я закликаю зупинитися, противник тільки й чекає, коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка. Не можна грати йому на руку. Поки не пізно, потрібно підкоритися волі і наказу всенародно обраного президента РФ, зупинити колони, повернути їх у пункти постійної дислокації. Вирішити всі проблеми тільки мирним шляхом під керівництвом верховного головнокомандувача Збройних сил РФ".

Що цьому передувало:

  • Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости. 

Теми: СуровікінВагнерФСБ
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