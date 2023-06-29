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Суровікіна допитали і відпустили – ЗМІ

Олена РощінаЧетвер, 29 червня 2023, 20:08
Суровікіна допитали і відпустили – ЗМІ
Сергій Суровікін і Володимир Путін, фото з Телеграм Важные истории

За однією з версій російських медіа, головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ і заступника командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна не заарештовано: його допитали – і відпустили. 

Джерело: "Важные истории", "Bloomberg", "Медиазона"

Деталі: Джерела "Важных историй" не підтверджують арешт генерала Суровікіна у зв'язку з його причетністю до заколоту ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина. Два джерела, близькі до Генштабу і ФСБ, розповіли, що Суровікін не заарештований і не перебуває в "Лефортово", його допитували, але потім відпустили.

"Bloomberg" також написав, що Суровікіна допитали про заколот Пригожина. За словами співрозмовника цього видання, генерала "тримають в одному місці, але не у в'язниці, і слідчі поводяться з ним обережно, щоб не розлютити інших військових, які захоплюються досягненнями Суровікіна в армії". 

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Z-канали писали, що 29 червня Суровікін нібито був на нараді в Ростові-на-Дону, але журналіст Дмитро Колєзєв це спростовує. За інформацією журналіста, Сергій Шойгу звинуватив Суровікіна у зраді, але заарештувати генерала побоюються, оскільки офіцери за нього. Шойгу спробує "максимально очорнити" Сурровікіна.

Раніше російські медіа писали, що 25 червня Суровікіна затримали і відправили в СІЗО "Лефортово", підконтрольне ФСБ. "Financial Times" також написав про затримання генерала.

Американські видання "The Wall Street Journal" і "The New York Times" із посиланням на дані розвідслужб писали, що Пригожин повідомив Суровікіну про підготовку заколоту, а деякі російські генерали могли співчувати заколотникам. Джерела NYT вважали, що Пригожин залишився живим після заколоту завдяки дружбі із Суровікіним.

ВІДЕО ДНЯ

Дочка Суровікіна заявила, що нічого не сталося, а дружина Суровікіна – відмовилася коментувати.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков порадив запитувати про долю Суровікіна у Міноборони РФ.

Передісторія:

Теми: СуровікінРосіяПригожин
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