Генпрокурор – за те, щоб НАБУ і САП не постраждали від ініціативи Зеленського про держзраду

Генеральний прокурор Андрій Костін каже, що дієздатність антикорупційних органів України слід тільки зміцнювати, вони не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони домоглися.

Джерело: Костін на конференції "4 роки ВАКС: досягнення та виклики", цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради, генпрокурор сказав зокрема:

Реклама:

Пряма мова: "Я б не хотів відповідати на питання про те, яким чином може розвиватися кримінально-процесуальне законодавство, якщо це питання переходить у політичну площину...

З моєї точки зору, ні Національне антикорупційне бюро України, ні Спеціалізована антикорупційна прокуратура не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони домоглися. Їхню дієздатність працювати ще більш ефективно ми маємо тільки підтримувати".

Деталі: За словами генпрокурора, сприйняття людьми корупції ширше, ніж юридична складова корупції, суспільство сприймає як корупцію будь-які протиправні дії поліцейських, прикордонників, інших представників органів влади.

ВІДЕО ДНЯ

"Тому намагання залучити якомога більше органів до здійснення такої діяльності - протидії всім цим проявам - і є мій обов'язок як генерального прокурора. Дати можливість, щоб кожен орган досудового розслідування міг ефективно виконувати свою роботу", - сказав Костін.

При цьому він додав, що "будь-які пропозиції щодо змін до Кримінального процесуального кодексу повинні насамперед відповідати кримінальній політиці держави, повинні мати підтримку з боку парламенту і президента".

За словами генпрокурора, необхідно зробити ефективнішою роботу всієї системи органів правопорядку, включно з антикорупційною складовою.

"Будь-яка ідея має обговорюватися. Це обговорення має бути відкритим, професійним, для того, щоб рішення, які ухвалює законодавець, були на користь розвитку нашої країни", - підсумував Костін.

Передісторія: